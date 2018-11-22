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Лобода розбурхала фанатів відвертим знімком

08:58, 22 листопада 2018
Суспільство
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Лобода розбурхала фанатів відвертим фото / фото Instagram

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Знімок, на якому співачка позує в тілесному боді і спорядженні для страховки, опубліковано на її сторінці в Instagram. Підписники такий образ порівняли з Ларою Крофт, жінкою-воїном або спецагентом.

"Супержінка" приступила до секретного завдання", - підписала фото Лобода.

Реакція підписників на знімок виявилася неоднозначною. Деякі зазначили, що образ занадто відвертий і розкритикували співачку. Інші ж вважають наряд співачки сексуальним.

фото Instagram

"Жахливий костюм", "Свєтка, на кого соски наточила?", "Дивний костюм", "Вбралася як опудало", "Порно, та "задорно", "Виглядає потрясно", "Циці-антенки", "Спецагент Лобода", "Полонений в'єтнамець-втікач", "Цицьки як накачані", - пишуть у коментарях.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Лобода знову потрапила до лікарні після операції на нирках.

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Теги: #Світлана Лобода