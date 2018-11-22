Лобода розбурхала фанатів відвертим знімком

Деякі підписники розкритикували співачку за занадто відверте вбрання.

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і активно гастролює по Росії, порадувала підписників черговим відвертим фото.

Читайте такожЛобода зачарувала мережу новим фото у стильний сукні

Знімок, на якому співачка позує в тілесному боді і спорядженні для страховки, опубліковано на її сторінці в Instagram. Підписники такий образ порівняли з Ларою Крофт, жінкою-воїном або спецагентом.

"Супержінка" приступила до секретного завдання", - підписала фото Лобода.

Реакція підписників на знімок виявилася неоднозначною. Деякі зазначили, що образ занадто відвертий і розкритикували співачку. Інші ж вважають наряд співачки сексуальним.

"Жахливий костюм", "Свєтка, на кого соски наточила?", "Дивний костюм", "Вбралася як опудало", "Порно, та "задорно", "Виглядає потрясно", "Циці-антенки", "Спецагент Лобода", "Полонений в'єтнамець-втікач", "Цицьки як накачані", - пишуть у коментарях.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Лобода знову потрапила до лікарні після операції на нирках.