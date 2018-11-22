Ода Путіну в Instagram: скандал навколо українського танцюриста триває - журналісти подзвонили не тому Полуніну

Танцюрист досі не відреагував на ситуацію, що виникла навколо нього.

Скандал навколо українського танцюриста балету Сергія Полуніна, у якого на сторінці Instagram був опублікований допис, в якому він підтримав Володимира Путіна, триває.

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Відзначимо, 20 листопада, саме у день народження артиста на його сторінці мікроблогу з'явився знімок президента РФ із закликом "надіслати йому всі добрі побажання".

"На мою думку, в деяких частинах світу ЗМІ ставляться до нього несправедливо, а це неправильно. Мені боляче від цього, оскільки я був у такому ж стані і знаю на собі це відчуття. Ніхто не вартий того, щоб з ним поводилися погано або несправедливо", - зазначив Полунін.

Згодом журналісти "Громадського" у телефонній розмові взяли коментар у Сергія Полуніна, в якому він відхрестився від посту, і заявив, що нічого про це не знає.

Однак, як стало відомо, журналісти помилилися і подзвонили не тому Сергію Полуніну. Про що стало відомо з допису в Facebook людини на ім'я Сергій Полунін. Він зазначив, що працівники каналу подзвонили вранці не танцюристу, а саме йому, тому не дивно, що він відреагував на запитання про Путіна з подивом і незнанням ситуації, пише ТСН.

"На цей телефонний дзвінок сьогодні відповів я і, природно, не розуміючи про що йдеться, попросив не турбувати", - заявив тезка артиста.

Варто відзначити, що сам танцівник Сергій Полунін поки жодного коментаря з приводу допису на своїй сторінці Instagram, як виявилось, не давав.