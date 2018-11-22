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Під фото Брежнєвої розгорілися палкі суперечки про її пластичні операції

13:52, 22 листопада 2018
Суспільство
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Брежнєву звинувачують у пластиці / фото instagram.com/ververa

"Я не мрію, щоб мене усі зрозуміли", - написала співачка на своїй сторінці в Instagram під опублікованим знімком.

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Дописники співачки почали залишати під фотографією їдкі коментарі про нібито пластичні операції Брежнєвої. Артистка не залишила їх без відповіді.

"Риси обличчя навіть за допомогою пластики не симетричні", - написала дописниця. Брежнєва відповіла: "Передам мамі, що вони з татом погано старалися над моєю "пластикою".

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Раніше зірка "Танців з зірками" Слава Камінська показала, як виглядала до пластики.

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Теги: #фото#Віра Брежнєва