IQOS показав нові моделі електронної системи нагрівання тютюну – IQOS 3 та IQOS 3 MULTI

Філіп Морріс представив в Україні нове покоління провідної системи нагрівання тютюну IQOS - IQOS 3 та IQOS 3 MULTI.

Нові IQOS 3 та IQOS 3 MULTI розроблено з врахуванням побажань користувачів, що дозволило покращити дизайн пристроїв та зробити використання зручнішим, одночасно зберігаючи характерні смак, сенсорні відчуття та ритуал, в комплексі з вагомою науковою базою.

Пристрої нового покоління покликані сприяти переходу на кращі альтернативи зростаючої кількості курців, що позитивно вплине не тільки на їх власний стан, але також на громадське здоров’я та суспільство в цілому.

«Ми вирішили створити кращу альтернативу для курців. Разом з IQOS наше прагнення стало реальністю. Це – справжня революція для 1.1 млрд. людей у світі, які продовжують курити» - повідомив Генеральний директор Філіп Морріс Україна Міхаліс Александракіс.

Читайте такожIQOS на 90% менш токсичний порівняно із звичайною сигаретою - вчені«IQOS 3 та IQOS 3 MULTI пропонують значні поліпшення та інновації, і є кроком вперед на шляху заохочення всіх чоловіків та жінок, які продовжують палити, перейти на альтернативи без диму та попелу. Користувачі IQOS знають, що цей продукт несе з собою позитивні зміни для багатьох проявів повсякденного життя, і ми вдячні їм», - заявив Александракіс на презентації.

Довідка:

Система IQOS працює на основі інноваційної технології HEAT-NOT-BURN, завдяки якій тютюн не спалюється, а нагрівається в межах точно контрольованого температурного режиму. У результаті цього замість диму виділяється аерозоль, вміст шкідливих речовин в якому в середньому на 90% нижче, ніж в сигаретному димі.

Сукупність доклінічних та клінічних досліджень свідчить про те, що повне переключення на IQOS представляє менше ризиків для здоров’я, ніж куріння сигарет. Наявні данні також свідчать, що IQOS не має негативного впливу на якість повітря в приміщенні. Від 70 до 80 відсотків користувачів IQOS відмовляються від сигарет, що робить IQOS найпереконливішою бездимною альтернативою сигаретам.

Україна була в першій десятці країн, де був представлений IQOS у 2016. Сьогодні IQOS продається в 43 країнах світу.

За даними компанії, на даний час у світі вже майже 6 мільйонів повнолітніх курців вже перейшли на IQOS, відмовившись від сигарет.

Як повідомляв УНІАН, раніше редакція провела тест IQOS, у якому розбиралася у його перевагах та шукала недоліки.

Продаж нових моделей IQOS відкриється 1 грудня на офіційному сайті iqos.ua та в фірмових магазинах бренду.