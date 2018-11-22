Постраждала у фатальній ДТП актриса "Дизель Шоу" зачарувала мережу фото із сином

У фатальній ДТП під Києвом загинула учасниця "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Яна Глущенко - серед постраждалих.

22 листопада в усьому світі відзначається День сина. З такої нагоди актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко, яка постраждала у фатальній ДТП під Києвом, поділилася із шанувальниками зворушливим знімком.

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Фото опубліковано в Instagram Глущенко. На ньому вона обнімає свого сина. "Моя улюблена фотографія", - написала артистка "Дизель Шоу".

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня під Києвом сталася ДТП, в якій зіткнулися автобус з артистами "Дизель Шоу" і вантажівка. Аварія сталася вранці на Житомирській трасі. В результаті ДТП померла улюблениця публіки Марина Поплавська.