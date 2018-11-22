Ані Лорак показала тизер кліпу на пісню про зраду - знялася оголеною (відео)

Шанувальники Ані Лорак у коментарях в Instagram пишуть, що з нетерпінням чекають виходу кліпу на пісню "Сон".

Українська співачка Ані Лорак, яка втекла до Росії, презентувала тизер кліпу на пісню "Сон".

Відео опальна артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "Сон - світ чаклунства, фантазії та радості, він не підпорядковується законам логіки, тут є прекрасні місця, існування яких неможливо пояснити або зрозуміти... Скоро", - підписала вона тизер.

На опублікованих кадрах можна побачити, що Лорак позує й оголеною.

Читайте також"Такого ви ще точно не бачили": Лорак не упізнали в латексному вбранні (фото)

Нагадаємо, раніше Лорак презентувала пісню "Сон". В її новій пісні є слова: "Я бачила сон, в якому вона цілує тебе". Слухачі вже вловили в ній підтекст.

Раніше повідомлялося, що чоловіка Ані Лорак — турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу - помітили в компанії молодої брюнетки в одному з караоке-барів Києва, він обіймав дівчину, щось шепотів їй на вухо, гладив внутрішню сторону її стегна. Журналісти вже дізналися ім'я "подруги" підприємця. Пізніше з'явилася інформація, що співачка розлучається з чоловіком.