У Києві готовляться до вистави за мотивами п'єси Сенцова (відео)

Прем’єра для широкого загалу запланована на 7 грудня.

У Києві тривають репетиції вистави за мотивами п'єси українського політв’язня, режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують у Росії.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Частину грошей з показу вистави планують передати на підтримку українських політв'язнів та їхніх родин.

П'єса, яку Олег Сенцов написав ще на волі, - це антиутопія, де у десятка персонажів немає імен - лише номери. У їхньому світі все підпорядковано одному богу «Нулю», але персонажі вирішили спробувати зламати систему.

Для широкого загалу прем’єра у Києві запланована на 7 грудня. На допрем’єрні дні запросили дипломатів, родини політв’язнів та громадських активістів.

Як повідомляв УНІАН, український кінорежисер Олег Сенцов засуджений у Росії до 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер звинувачення відкидає. На знак протесту він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами. Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.