Скандальна учасниця "Танців з зірками" показала фото без білизни

У неділю пройде фінал "Танців із зірками". Леся Нікітюк знову здивує глядачів.

Українська телеведуча, найскандальніша учасниця проекту "Танці з зірками" Леся Нікітюк показала фанам нове фото.

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Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому вона позує в чорній сукні з екстремально глибоким декольте та високим розрізом на нозі. На знімку видно, що під сукнею Нікітюк немає білизни.

"З погляду видно, що "чорна п'ятниця" настала", - підписала зображення учасниця "Танців з зірками".

Раніше українська телеведуча Леся Нікітюк своєрідно відповіла суддям шоу "Танці з зірками" на їхню критику на її адресу. Вона опублікувала знімок, зроблений у фотошопі, на якому зображені судді шоу Катерина Кухар і Влад Яма, які танцюють у парі.