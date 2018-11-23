А як же Лобода?: Тілля Ліндеманна запідозрили у новому романі (фото)

Ніжне фото Тілля Ліндеманна та стилістки опубліковано в Instagram.

Соліста німецького гурту Rammstein Тілля Ліндеманна запідозрили в романі зі стилісткою з Німеччини Мірою Ель Іссою.

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Причиною для чуток стало фото, яке дівчина опублікувала у своєму Instagram. "Це, напевно, кохання. Вийшло встати з ліжка о 6:30", - написала вона під знімком.

ЗМІ навіть почали писати, що стилістка та Ліндеманн лежать на подушці, оскільки малюнок на фотографії нагадує постільну білизну.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Світлану Лободу 30 жовтня виписали з Боткінської лікарні Москви після термінової операції на нирках. 36-річна співачка залишила клініку, але не одна. Як пише видання Super, забрати її приїхав лідер гурту Rammstein - Тілль Ліндеманн. Журналістам вдалося зняти ексклюзивні кадри пари, яка вперше з'явилася разом на людях. Заради цього Тілль відклав зйомки нового кліпу в Європі.

Нагадаємо, що деякі ЗМІ називають соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна батьком другої дитини Лободи.