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"Не та фіалка": українські вчені вказали на помилку у кліпі гурту KAZKA "Плакала"

15:06, 23 листопада 2018
Суспільство
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У кліпі гурту KAZKA "Плакала" показали не ту фіалку / скріншот

Вчені Національного науково-природничого музею НАН України помітили, що квітка, яка з'явилася у кліпі гурту KAZKA на пісню "Плакала", - не фіалка.

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Про це повідомляється на сторінці музею у Facebook.

"Уважний перегляд відео переконав нас, що на екрани потрапила трішки не та фіалка. Зіркою кліпу стала Сенполія, вона ж узамбарська фіалка, яка навіть не належить до родини Фіалкових! Вона представляє Геснерієві, види яких не зростають у дикому стані в Україні", - йдеться у повідомленні.

Вчені відмітили, що сенполія зростає у Африці. Її можна зустріти поблизу водоспадів та бурхливих річок Танзанії та Кенії.

"Звісно, не важливо, яку фіалку мали на увазі виконавці пісні. Головне, щоб ми з Вами зберігали критичне мислення та прагнули нових знань", - підсумували вчені. 

Як повідомляв УНІАН, пісня "Плакала" стала першою україномовною композицією, яка потрапила до топ-10 популярних міжнародного чарту Shazam.

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Теги: #вчені#гурт KAZKA