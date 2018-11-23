Фаворит "Танців з зірками" прокоментував свій відхід із шоу

У минулому ефірі "Танців з зірками" Вишняков та його партнерка залишили шоу.

Український актор і фаворит шоу "Танці з зірками" Павло Вишняков вперше прокоментував свій відхід з проекту.

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На своїй сторінці в Instagram він дуже тепло відгукнувся про свою партнерку Юлію Сахневич. "Тобі не було, немає і не буде рівних на паркеті! Я шалено щасливий, що цей шлях я пройшов саме з тобою. Ми були командою, ми були стіною... Стіною, яка встояла. Ми перемогли й ця перемога гідна", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у неділю після оцінок суддів та глядацького голосування проект "Танці з зірками" залишили Павло Вишняков і Юлія Сахневич.