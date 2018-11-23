"Це не ваші заслуги": Ані Лорак згадала, як працювала в Україні та нарвалася на критику (відео)
Скандальна українська співачка Ані Лорак згадала про те, як працювала в Україні. Вона опублікувала відео на якому зображена в ролі ведучої "Голос Країни".
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Співачка зазначила, що в 2014 році в її команді на шоу був Микита Алєксєєв і Олександра Зарицька (група KAZKA). "А хто стане майбутньою зіркою з моєї команди?", — написала Лорак у своєму акаунті в соціальній мережі Instagram.
Користувачі мережі відзначили, що Лорак не має відношення до успіху Алєксєєва і Зарицької.
"Ці люди, які зараз такі класні, це не заслуга Ані Лорак, вона зрадила Україну", "Ну взагалі-то я про Казку дізналася тільки завдяки Х фактору! Завдяки Х фактору вони стали такі популярні, вже вибачте...ніяк не через вас", "Але не ви були тією людиною, яка допомогла їм реалізуватися. Ви всього лише допомогли їх глядачеві побачити і на шоу вони не виграли", — пишуть в мережі.
Раніше Ані Лорак заінтригувала мережу поверненням до Києва.