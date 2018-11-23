Співачка, яка втекла з України, похвалилася нагородою в Росії (фото)
19:14, 23 листопада 2018Суспільство
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Анонсована Повалій подія відбудеться 24 листопада.
Повалій регулярно виступає в РФ / фото instagram.com/tpovaliyofficial
Народна артистка України, екс-нардеп від "Партії регіонів" і подруга втікача до РФ Віктора Януковича співачка Таїсія Повалій похвалилася шанувальникам черговою російською нагородою.
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Скандальна співачка в своєму Instagram написала про те, що її запросили на вручення музичної премії "Золотий грамофон" у Кремль.
"До зустрічі на церемонії вручення премії "Золотий грамофон" у державному Кремлівському палаці!", - йдеться у повідомленні Повалій.
Раніше Таїсія Повалій похвалилася своїм концертом у стінах Кремлівського палацу в Москві.
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