Співачка, яка втекла з України, похвалилася нагородою в Росії (фото)

Анонсована Повалій подія відбудеться 24 листопада.

Народна артистка України, екс-нардеп від "Партії регіонів" і подруга втікача до РФ Віктора Януковича співачка Таїсія Повалій похвалилася шанувальникам черговою російською нагородою.

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Скандальна співачка в своєму Instagram написала про те, що її запросили на вручення музичної премії "Золотий грамофон" у Кремль.

"До зустрічі на церемонії вручення премії "Золотий грамофон" у державному Кремлівському палаці!", - йдеться у повідомленні Повалій.

Раніше Таїсія Повалій похвалилася своїм концертом у стінах Кремлівського палацу в Москві.