"Здається, що ноги-коротиші": Настя Каменських показала нове фото з Потапом

Каменських виклала фото з тренування в спортзалі, де поряд з нею стоїть Потап.

Українська співачка Настя Каменських поділилася незвичайним фото з тренування разом з Потапом.

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В Instagram Каменських виклала фото, на якому вона на тренажері позує вниз головою, поруч з нею стоять її тренер і Потап.

Фанати відзначили, що навіть догори ногами Каменських виглядає чудово. Однак, не всім сподобалися сережки Потапа.

"Настя сексі навіть догори ногами", "Такі собі Пітбуль і Джей Ло українського розливу", "Красуня!", "Спортсмени, молодці", - пишуть в мережі.

Раніше оранжево-рожевий наряд Насті Каменських розкритикували в мережі.