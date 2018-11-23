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"Здається, що ноги-коротиші": Настя Каменських показала нове фото з Потапом

20:26, 23 листопада 2018
Суспільство
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Каменських з Потапом показала фото на тренуванні / фото instagram.com/kamenskux

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В Instagram Каменських виклала фото, на якому вона на тренажері позує вниз головою, поруч з нею стоять її тренер і Потап.

Фанати відзначили, що навіть догори ногами Каменських виглядає чудово. Однак, не всім сподобалися сережки Потапа.

"Настя сексі навіть догори ногами", "Такі собі Пітбуль і Джей Ло українського розливу", "Красуня!", "Спортсмени, молодці", - пишуть в мережі.

Раніше оранжево-рожевий наряд Насті Каменських розкритикували в мережі.

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Теги: #Потап#Настя Каменських