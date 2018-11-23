"Здається, що ноги-коротиші": Настя Каменських показала нове фото з Потапом
20:26, 23 листопада 2018Суспільство
1178 0
Каменських виклала фото з тренування в спортзалі, де поряд з нею стоїть Потап.
Каменських з Потапом показала фото на тренуванні / фото instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських поділилася незвичайним фото з тренування разом з Потапом.
Читайте також"Яка пружна": Настя Камєнських похвалилася апетитними сідницями
В Instagram Каменських виклала фото, на якому вона на тренажері позує вниз головою, поруч з нею стоять її тренер і Потап.
Фанати відзначили, що навіть догори ногами Каменських виглядає чудово. Однак, не всім сподобалися сережки Потапа.
"Настя сексі навіть догори ногами", "Такі собі Пітбуль і Джей Ло українського розливу", "Красуня!", "Спортсмени, молодці", - пишуть в мережі.
Раніше оранжево-рожевий наряд Насті Каменських розкритикували в мережі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter