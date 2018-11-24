Ані Лорак спантеличила мережу поздоровленням з Днем матері

У коментарях користувачі соцмережі відзначили, що привітання є недоречним з ряду причин.

Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка живе і активно гастролює в Росії, спантеличила своїх підписників поздоровленням з Днем матері.

На своїй сторінці в Instagram 23 листопада співачка опублікувала фото з дочкою Софією.

"З Днем Матері усіх матусь світу!", - підписала фото Лорак.

У коментарях користувачі соцмережі відзначили, що привітання недоречно з ряду причин.

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Підписники зазначили, що День матері у Росії відзначають 25 листопада, а в Україні взагалі у травні, тому не зрозуміло, чому співачка написала привітання 23 числа.

"День Матері в Україні був у травні, якщо не помиляюся, 12 числа. Всіх матусь світу вітають, коли він міжнародний", "День матері завтра", "А День матері 25 листопада же", "Пости потрібно робити в день свята", "День матері відзначається у другу неділю травня (Україна) і, в останню неділю листопада (Росія). А сьогодні як би п'ятниця", - пишуть у коментарях.

Також підписники зазначають, що відзначати російський свято не доречно, коли в Україні дні жалоби.

"В Україні в ці дні взагалі-то ставлять свічки в пам'ять про жертв Голодомору, далеко не святкові дні. Дні скорботи. А у Лорак свято. І в Києві ж була вона, не в курсі того, що на Батьківщині відбувається", - пишуть коментатори.

Крім того, підписники знову звинуватили Лорак у використанні дочки в цілях реклами.