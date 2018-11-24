Чоловік Ані Лорак написав зворушливе звернення до співачки
21:54, 24 листопада 2018Суспільство
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Мурат Налчаджиоглу привітав співачку з Днем матері.
Мурат не залишився осторонь і репостнул цей запис до себе на сторінку, додавши привітання / Instagram Ані Лорак
Чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу, якого не так давно зловили на зраді з киянкою Яною Бєляєвою, несподівано привітав співачку з Днем матері.
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Нещодавно Лорак в Instagram опублікувала фото з їхньою спільною донькою Софією, підписавши його: "З Днем матері усіх матусь світу!"
Мурат не залишився осторонь і репостнув цей запис до себе на сторінку, додавши привітання.
Як повідомляв УНІАН, Ані Лорак спантеличила мережу привітанням з Днем матері. У коментарях користувачі соцмережі відзначили, що привітання недоречне з ряду причин.
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