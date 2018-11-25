"Неймовірна": Надя Дорофєєва підкорила Instagram зухвалим образом(фото)
07:22, 25 листопада 2018Суспільство
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Всього за дві години знімок набрав майже 70 тисяч лайків, а шанувальники розсипалися в компліментах співачці.
На фото співачка зображена в яскраво-рожевому обтягуючому костюмі / Instagram Надя Дорофєєва
Солістка української групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва підкорила мережу сміливим образом.
Свіжий знімок співачка розмістила в своєму Instagram.
На фото співачка зображена в яскраво-рожевому обтягуючому костюмі, що відкриває живіт, і чорній пов'язці на стегнах на широкому ремені.
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Всього за дві години знімок набрав майже 70 тисяч лайків, а шанувальники розсипалися в компліментах співачці.
"Неймовірна", "Надя, ти любов просто!!! Новий образ просто шикарний!!! Обожнюю", "Завжди на висоті", - написали передплатники.
Як повідомляв УНІАН, українські артисти навперебій хваляться статуетками російської премії.
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