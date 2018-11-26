"Танці з зірками": стало відомо, хто переміг у шоу (відео)
09:58, 26 листопада 2018Суспільство
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Переможцем шоу "Танці з зірками" на каналі "1+1" стала пара Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова.
Переможцями шоу "Танці з зірками" став Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова / Скріншот
У неділю, 25 листопада, пройшов суперфінал українського шоу "Танці з зірками", в ході якого було названо переможця.
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За перемогу в проекті "Танці з зірками" на паркеті боролися три пари - Іраклі Макацарія і Яна Заєць, Леся Нікітюк і Максим Єжов, Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова.
У фіналі шоу переможцем стала та пара, яка набрала найбільшу кількість балів у сумі за результатами оцінок суддів та глядацького голосування. Ним став Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова.
Друге місце посіли Леся Нікітюк і Макс Єжов, третє - Іраклі Макацарія і Яна Заєць.
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