Пугачова з'явилася в ефектному міні (відео)
12:30, 27 листопада 2018Суспільство
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Відео з Аллою Пугачовою з'явилося в її фан-групі.
Пугачова вразила зовнішнім виглядом / фото instagram.com/maxgalkinru
Дружина російського композитора Ігоря Крутого Ольга відзначила свій день народження в Москві.
Головним гостем на святі стали подружжя Алли Пугачової та Максима Галкіна. У фан-групі Примадонни російської естради з'явилося відповідне відео.
На опублікованому ролику Пугачова з'явилася в чорній міні, на записі можна побачити стрункі ніжки співачки.
Раніше в мережі з'явилося фото артистки Алли Пугачової, на якому вона позує в незвичному образі - із зібраним у високий хвіст волоссям, в окулярах, рябій блузі і намисті. Поруч із Примадонною російської естради стоїть співачка Жасмін.
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