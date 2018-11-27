Пугачова з'явилася в ефектному міні (відео)

Відео з Аллою Пугачовою з'явилося в її фан-групі.

Дружина російського композитора Ігоря Крутого Ольга відзначила свій день народження в Москві.

Головним гостем на святі стали подружжя Алли Пугачової та Максима Галкіна. У фан-групі Примадонни російської естради з'явилося відповідне відео.

На опублікованому ролику Пугачова з'явилася в чорній міні, на записі можна побачити стрункі ніжки співачки.

Раніше в мережі з'явилося фото артистки Алли Пугачової, на якому вона позує в незвичному образі - із зібраним у високий хвіст волоссям, в окулярах, рябій блузі і намисті. Поруч із Примадонною російської естради стоїть співачка Жасмін.