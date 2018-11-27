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Пугачова з'явилася в ефектному міні (відео)

12:30, 27 листопада 2018
Суспільство
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Пугачова вразила зовнішнім виглядом / фото instagram.com/maxgalkinru

Головним гостем на святі стали подружжя Алли Пугачової та Максима Галкіна. У фан-групі Примадонни російської естради з'явилося відповідне відео.

На опублікованому ролику Пугачова з'явилася в чорній міні, на записі можна побачити стрункі ніжки співачки.

Раніше в мережі з'явилося фото артистки Алли Пугачової, на якому вона позує в незвичному образі - із зібраним у високий хвіст волоссям, в окулярах, рябій блузі і намисті. Поруч із Примадонною російської естради стоїть співачка Жасмін.

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Теги: #фото#Алла Пугачова