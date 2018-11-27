"Обійняв як свою жінку": Ані Лорак запідозрили в романі з російським співаком

Артистка поділилася знімком, на якому артист обіймає за талію Лорак, і тримає її за руку.

Українська співачка Ані Лорак здивувала шанувальників фото з російським співаком Сергієм Лазарєвим.

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На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася знімком, на якому артист обнімає за талію Лорак, і тримає її за руку. Сама артистка відображена в чорному облягаючому комбінезоні в паєтки.

"Кажуть, що дружби не буває в шоу-бізнесі, а я кажу буває! Виконую обіцянку, за вашими проханнями - фото з моїм дорогим другом Сергієм Лазарєвим", - підписала знімок співачка.

Однак, фанати вважають, що Лорак і Лазарєв виглядають не як друзі.

"Ви дуже гарна пара! Вам треба бути разом!", "Виглядаєте як справжні коханці", "Пригорнув як свою жінку. Явно закоханий", "Серьожа тут дуже схожий на вашого чоловіка" "Солодка парочка", - пишуть в мережі.

Раніше Ані Лорак згадала, як працювала в Україні і нарвалася на критику.