Волонтери просять українців допомогти врятувати дружину офіцера ССО – героя АТО

Іра - дружина одного з офіцерів Сил спеціальних операцій (ССО), який з перших днів війни знаходиться на фронті. Він у ЗСУ з 2001 року, але (через особливості служби) не можна назвати підрозділ, в якому служить військовий, і не можна розповідати про операції, в яких він брав участь.

10 років тому Ірі поставили страшний діагноз – апластична анемія. Як повідомляють волонтери відомого фонду «Повернися живим», вона боролася, була стійка ремісія.

Але більше року тому щось пішло не так. Ірі стало зле, лікарі розвели руками: "Потрібна термінова пересадка кісткового мозку". З допомогою рідних, друзів і товаришів по службі сім'я зібрала потрібну суму.

У МОЗ (є відповідний документ) Ірі у допомозі відмовили. Операцію зробили в Туреччині, кістковий мозок не прижився. Місяці в лікарні, таблетки, палати, сльози, біль. Друга пересадка. Стало ще гірше. Знову таблетки, палати, сльози і біль.

Новий кістковий мозок, в результаті, прижився, але, щоб не було повторного відторгнення - потрібна дорога реабілітація. Ціна життя - 20 300 доларів + щомісячні витрати на медикаменти (від 900 до 1500 доларів), обстеження і переліт в клініку в Туреччині (1500 доларів).

Документи і скани чеків можна знайти в групі: https://www.facebook.com/groups/311969935948288/permalink/519151735230106/

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