Хіт "Плакала" переклали російською - в групі KAZKA прокоментували (відео)

Шанувальники групи KAZKA з РФ переклали "Плакала" російською мовою й зробили сотні каверів.

Хіт "Плакала" переклали російською. Це вже прокоментували в групі KAZKA.

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В інтерв'ю виданню "Сегодня" учасники колективу розповіли, що вважають це визнанням. Відео російськомовної версії хіта опубліковано на YouTube.

"Нам більше подобається оригінал, але таку кількість варіацій вважаємо, певною мірою, визнанням. Приємно, що наша творчість спонукає людей створювати", - зазначив музикант колективу Дмитро.

Зазначимо, що пісня української групи KAZKA вже встигла підкорити фанатів у багатьох країнах світу. Користувачі соцмереж активно публікують кавери на пісню "Плакала", яка стала хітом не тільки в Україні, але й за її межами.