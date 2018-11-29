"Не приїде сьогодні вночі": донька Пугачової та Галкіна випадково видала сімейний секрет (відео)

Ліза й Гаррі - діти Пугачової та Галкіна - зачитали реп.

Діти Алли Пугачової та Максима Галкіна Гаррі і Ліза написали й виконали реп.

Кумедне відео на своїй сторінці в Instagram опублікував їхній знаменитий батько-гуморист Галкін.

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Гаррі присвятив свій реп історії про мотоцикл, а Ліза – роликам і мамі, яка телефоном сказала, що "сьогодні не приїде додому". Так, діти видали всі сімейні секрети.

"Сьогодні я вийшла на вулицю, і хтось мені дзвонив. Я відповіла йому, а це виявилася мама. Вона сказала, що вона не приїде сьогодні вночі й не зайде до мене в кімнату пограти" - зачитала реп п'ятирічна Ліза.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в російській пресі з'явилися чутки про розлучення Алли Пугачової і Максима Галкіна. За інформацією росЗМІ, причиною можливого розлучення пари нібито став роман гумориста з телеведучою Юлією Барановською.

14 листопада Галкін прокоментував чутки про розлучення з Пугачовою, натякнувши на недостовірність інформації росЗМІ про його роман з ведучою Юлією Барановською.

Нагадаємо, що Галкін і Пугачова одружилися 23 грудня 2011 року. А 18 вересня 2013 року на світ з'явилися їхні діти Гаррі і Ліза, двійнят виношувала сурогатна мати, але їхні біологічні батьки - Алла і Максим.