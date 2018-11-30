"Як схудла": Настя Каменських показала апетитні форми у відвертому вбранні

Новий відвертий наряд Насті Каменських захопив мережу - фанати порівнюють її з Клеопатрою.

Українська співачка Настя Каменських показала фігуру у відвертому вбранні зі зйомок кліпу на пісню LOMALA.

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Фото вона виклала в Instagram. На фото Настя Каменських показала струнке тіло у ліфі і парео золотого кольору. Фанати порівнюють Каменських з Клеопатрою.

"Клеопатра", "Добре схудла", "Нагадує єгипетську принцесу", "Афродіта української естради", - пишуть в мережі.

Раніше Настя Каменських показала нове фото з Потапом.