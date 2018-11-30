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"Як схудла": Настя Каменських показала апетитні форми у відвертому вбранні

08:53, 30 листопада 2018
Суспільство
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Настя Каменських показала тіло / фото instagram.com/kamenskux

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Фото вона виклала в Instagram. На фото Настя Каменських показала струнке тіло у ліфі і парео золотого кольору. Фанати порівнюють Каменських з Клеопатрою.

"Клеопатра", "Добре схудла", "Нагадує єгипетську принцесу", "Афродіта української естради", - пишуть в мережі.

Раніше Настя Каменських показала нове фото з Потапом.

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Теги: #Настя Каменських#гола Настя Каменських