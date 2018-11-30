"Як схудла": Настя Каменських показала апетитні форми у відвертому вбранні
08:53, 30 листопада 2018Суспільство
4206 0
Новий відвертий наряд Насті Каменських захопив мережу - фанати порівнюють її з Клеопатрою.
Настя Каменських показала тіло / фото instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських показала фігуру у відвертому вбранні зі зйомок кліпу на пісню LOMALA.
Читайте такожНастя Каменських показала обличчя без макіяжу
Фото вона виклала в Instagram. На фото Настя Каменських показала струнке тіло у ліфі і парео золотого кольору. Фанати порівнюють Каменських з Клеопатрою.
Ви знаєте, як я люблю експериментувати з образами і щоразу дивувати вас Це один з моїх найулюбленіших луків з кліпу #LOMALA А як вам? Який з моїх останніх образів сподобався вам найбільше? До речі, вже в цю суботу я знову здивую вас на @m1_musicawards Чекаєте? Earrings - @apartment_13 Photo by @moi_sofism
"Клеопатра", "Добре схудла", "Нагадує єгипетську принцесу", "Афродіта української естради", - пишуть в мережі.
Раніше Настя Каменських показала нове фото з Потапом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter