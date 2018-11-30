"Нудно і дешево, це провал": Ані Лорак знову нарвалася на критику

У мережі розкритикували нову роботу Ані Лорак - кліп на пісню "Сон". Фанатам сподобалася пісня, але кліп вони вважають банальним.

Українську співачку Ані Лорак, гастролюючу в Росії, розкритикували за новий кліп на пісню "Сон".

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Ані Лорак виклала в Instagram фото зі зйомок і поцікавилася думкою прихильників щодо нової роботи. Фанатам сподобалася пісня, але кліп вони вважають банальним.

"Пісня шикарна, а кліп фуфло", "Нудно і дешево", "Це провал", "Дуже бюджетний кліп, ні про що", "Вийшло прісно, нудно і дешево", "Кліп під пісню взагалі не підходить", "Кліп розчарував", - пишуть в мережі.

Раніше Ані Лорак запідозрили в романі з російським співаком.