Сьогодні у всьому світі відзначають День сексу

Вважається, що ідея святкування такого дня зародилася на інтернет-форумах, де також запропонували вибрати основним місцем проведення цього дійства Амстердам.

Міжнародний день сексу відзначають 30 листопада у всьому світі ось вже 11 років. Вперше День сексу було внесено в міжнародний календар свят у 2007 році з ініціативи ЮНЕСКО, тим не менше це свято не вважається офіційним.

Що цікаво, подібне до Дня сексу свято існувало ще в Стародавньому Римі: саме наприкінці листопада римляни поводили свято родючості, яке було спрямоване на примноження не тільки врожаю, але і всієї природи.

Вважається, що ідея святкування такого дня зародилася на інтернет-форумах, де також запропонували вибрати основним місцем проведення цього дійства Амстердам.

В цей день місцеві жриці кохання там навіть роблять знижки на свої послуги, а представники сексуальних меншин в День сексу виходять на вулиці, щоб показати всьому світу, що їх любов не менш прекрасна, ніж «звичайна».

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Активісти в цей день роздають всім бажаючим листівки з інформацією про безпечний секс, а закінчується все це свято вельми яскравим видовищем - в небо запускають надуті презервативи всіх можливих форм і кольорів.

У цей день прийнято присвячувати багато часу сексуальності та всьому, що з нею пов'язано. При цьому обмежуються варіанти святкування тільки вашою фантазією.

До речі, медики вважають, що люди, які регулярно займаються сексом, живуть набагато довше за тих, хто цього не робить, і менше хворіють. Адже секс зміцнює серцево-судинну систему, підвищує імунітет, позбавляє від депресії, а ще — сприяє схудненню і покращує стан шкіри.

Як повідомляв УНІАН, німецькі експерти назвали кілька дуже корисних гігієнічних звичок, яким потрібно слідувати після занять сексом.