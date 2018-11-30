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"Чому ноги постійно схрещені?": нове фото Ані Лорак розкритикували в мережі

13:59, 30 листопада 2018
Суспільство
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Ані Лорак показала нове фото / instagram.com/anilorak/

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Фото вона показала в Instagram. На фото Ані Лорак позує в масці для сну, на якій вишито слово "Сон" - мабуть, відсилання до її нової пісні.

Багатьом фото Лорак сподобалося, проте деякі фанати дивуються, чому останнім часом співачка постійно викладає фото зі схрещеними ногами.

фото Ані Лорак / instagram.com/anilorak/

"У Лорак коли-небудь бувають ноги не схрещеними? Ніби постійно хоче в туалет", "Макіяж старить, я думала ви молодше", "Кліп класний, а ви красуня", "Сон - шедевр, весь день на репіті", - пишуть в мережі.

Раніше Ані Лорак запідозрили в романі з російським співаком.

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Теги: #Ані Лорак#співачка Ані Лорак