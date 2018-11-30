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"Ви що, собі ребра видалили?": Ані Лорак здивувала мережу новим фото

17:05, 30 листопада 2018
Суспільство
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Лорак похвалилася новим фото / фото instagram.com/anilorak

Опальна українська співачка Ані Лорак здивувала шанувальників фото з відомим діджеєм. Шанувальники артистки одразу ж звернули увагу на її талію.

Зірка, яка втекла до Росії, побувала на шоу "Вечірній Ургант" й поділилася фото з діджеєм Девідом Гетта в Instagram.

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У кадрі Ані Лорак з'явилася в оксамитовому топі з оголеними плечима й глибоким декольте, а також шкіряними штанами з високою талією.

"Бомбезна", "Красуня", "Що з обличчям сталося?" "Яка ви худенька", "Така тоненька", "Яка фігура!", "Класна талія", "Ви що, собі ребра видалили? Талія має неприродний вигляд", - пишуть у коментарях.

Лорак похвалилася новим фото / фото instagram.com/anilorak

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада опальна українська співачка Ані Лорак представила кліп на пісню про зраду - "Сон".

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Теги: #фото#Ані Лорак