"Ви що, собі ребра видалили?": Ані Лорак здивувала мережу новим фото

Ані Лорак знову запідозрили в операціях, цього разу - з видалення ребер.

Опальна українська співачка Ані Лорак здивувала шанувальників фото з відомим діджеєм. Шанувальники артистки одразу ж звернули увагу на її талію.

Зірка, яка втекла до Росії, побувала на шоу "Вечірній Ургант" й поділилася фото з діджеєм Девідом Гетта в Instagram.

Читайте також"Нудно і дешево, це провал": Ані Лорак знову нарвалася на критику

У кадрі Ані Лорак з'явилася в оксамитовому топі з оголеними плечима й глибоким декольте, а також шкіряними штанами з високою талією.

"Бомбезна", "Красуня", "Що з обличчям сталося?" "Яка ви худенька", "Така тоненька", "Яка фігура!", "Класна талія", "Ви що, собі ребра видалили? Талія має неприродний вигляд", - пишуть у коментарях.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада опальна українська співачка Ані Лорак представила кліп на пісню про зраду - "Сон".