Без білизни і з накладками в зубах: Настя Каменських шокувала мережу новим образом
Українська співачка Настя Каменських здивувала фанатів образом для "M1 Music Awards 2018".
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Настя Каменських була визнана кращою співачкою року. На церемонії нагородження співачка з'явилася в незвичайному вбранні з чорним низом і золотистим верхом з ланцюгів без білизни, який частково "засвітив" її груди. Крім того, Каменських скористалася грілзами - незвичайні накладки на зуби.
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Користувачі мережі були здивовані побаченим. Деякі не оцінили вбрання співачки і навіть посміялися над ним.
"Зніміть цю спідницю. Це просто гардина якась", "Це шурупи в зубах?", "Каменських вже не та", "Настя красива, але фотка жах", - пишуть в мережі. Тим не менш, багато фанатів заявили, що Каменських все одно виглядає чудово.
Раніше Настя Каменських показала обличчя без макіяжу.