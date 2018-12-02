Без білизни і з накладками в зубах: Настя Каменських шокувала мережу новим образом

Каменських здивувала фанатів образом, який обрала для премії M1 - співачка одягла комбінезон з ланцюгами на голе тіло.

Українська співачка Настя Каменських здивувала фанатів образом для "M1 Music Awards 2018".

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Настя Каменських була визнана кращою співачкою року. На церемонії нагородження співачка з'явилася в незвичайному вбранні з чорним низом і золотистим верхом з ланцюгів без білизни, який частково "засвітив" її груди. Крім того, Каменських скористалася грілзами - незвичайні накладки на зуби.

Користувачі мережі були здивовані побаченим. Деякі не оцінили вбрання співачки і навіть посміялися над ним.

"Зніміть цю спідницю. Це просто гардина якась", "Це шурупи в зубах?", "Каменських вже не та", "Настя красива, але фотка жах", - пишуть в мережі. Тим не менш, багато фанатів заявили, що Каменських все одно виглядає чудово.

Раніше Настя Каменських показала обличчя без макіяжу.