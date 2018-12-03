Примадонна повертається?: нове фото Пугачової розбурхало мережу

Судячи з фото Ніколаєва, Пугачова з'явиться в новорічних передачах.

Російський композитор Ігор Ніколаєв поділився у соцмережі спільним знімком з Аллою Пугачовою.

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Опублікована в Instagram фотографія, очевидно, була зроблена під час зйомок новорічної програми. "Там, де Алла Пугачова, - там життя, творча енергія та справжні емоції! А час прискорюється, й до нас стрімко наближається 2019-й!", - підписав знімок Ніколаєв.

Примадонна знову зупинила свій вибір на чорному костюмі в обліпку. Фани в захваті від того, який вигляд має 69-річна Пугачова.

Раніше російський продюсер Андрій Разін опублікував раритетні фото Алли Пугачової з її першим чоловіком.