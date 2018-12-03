Ані Лорак анонсувала своє шоу на росТБ під час воєнного стану на батьківщині (відео)

Ані Лорак активно гастролює по РФ, а також бере участь у російських шоу.

Опальна українська співачка Ані Лорак анонсувала своє шоу "Діва" на російському пропагандистському каналі - "Першому".

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Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. "Ви готові? 8 грудня 2018-го шоу "Діва" на "Першому", - йдеться у повідомленні Лорак.

Раніше українська співачка Ані Лорак представила кліп на пісню про зраду - "Сон". У кліпі співачка з'являється в різних образах - від ніжного до зухвалого в латексному вбранні. В її новій пісні є слова: "Я бачила сон, в якому вона цілує тебе". Слухачі вже вловили в ній підтекст.