Розкішна Настя Каменських похвалилася нагородами (фото)

Артистка з'явилася в образі total black, який розбавили яскраві сережки.

У Києві вручили премії M1 Music Awards. Співачкою року стала Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK.

Читайте такожНастя Каменських показала обличчя без макіяжу

Також їй вручили статуетку в номінації "Кліп року", в якій переміг кліп до пісні "Это моя ночь". Цим артистка похвалилася на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши відповідне фото.

"Друзі, дуже приємно, коли працю й старання високо та гідно оцінюють. Я дуже рада отримати на головній музичній премії країни статуетки "Співачка року" та "Кліп року", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, на церемонії нагородження M1 Music Awards співачка з'явилася в незвичайному вбранні з чорним низом і золотистим верхом з ланцюгів без білизни, який частково "засвітив" її груди. Крім того, Каменських скористалася грілзами - незвичайними накладками на зуби.