Вагітна зірка "Орла і решки" вийшла заміж

Тодоренко узаконила стосунки з 33-річним російським співаком Топаловим.

Відома телеведуча, співачка і блогер Регіна Тодоренко розповіла про своє весілля.

Напередодні народження первістка вагітна телезірка узаконила стосунки з 33-річним російським співаком Владом Топаловим, поділилася вона в інтерв'ю Viva.

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"Це сталося 25 жовтня. Так збіглося, що саме в цей день у найдорожчих для мене чоловіків – у мого тата й Влада день народження. А у тата ще й ювілей – 55 років! Недарма кажуть, що жінка вибирає чоловіка, схожого на батька. У підсумку запропонувала об'єднати всі три події в одну дату", - зазначила Тодоренко.

За її словами, це була скромна церемонія, на якій були присутні тільки батьки і найближчі родичі.

"Обрала легку сукню кавового кольору бренду N°21. Ми спеціально придумали провести весілля у стилі casual й попросили всіх наших гостей одягнути джинси і будь-білий верх, щоб всім було зручно та комфортно", - поділилася ведуча.

Раніше Тодоренко і Топалов похвалилися обручками, через що фанати здогадалися, що вони одружилися.