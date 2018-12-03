"Схожі": Лобода захопила мережу фото з пуделем
14:40, 03 грудня 2018Суспільство
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Деяким користувачам не сподобалося вбрання Світлани Лободи.
Лобода потішила фанів новим фото / фото instagram.com/lobodaofficial
Українська співачка Світлана Лобода сфотографувалася разом з пуделем, чим викликала захоплення у мережі.
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Знімок артистка виклала у себе в Instagram. У кадрі Лобода з'явилася в блакитному комбінезоні в смужку з низом-кльошем.
"Чудова", "Розкішний лук", "Нереальна", "Дуже красива", "Погляд", "Вау, який костюм", "Все чудово, але ось смужка на одному місці псує всю красу костюму", "Дуже стильно", "Схожі", "Ви схожі", - пишуть у коментарях.
Раніше українська співачка Світлана Лобода, яка живе й активно гастролює Росією, потішила дописників черговим відвертим фото.
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