Скандальна українська співачка відкрила власний бізнес в РФ (фото)

Виконавиця залишила в Instagram звернення до шанувальників, запросивши їх на одразу дві презентації з автограф-сесією.

Світлана Лобода почала активно просувати в Росії власну лінію косметики, пообіцявши шанувальникам за придбання автограф та спільне фото.

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Спільно з російським косметичним брендом BeautyDrugs вона випустила палетку тіней “Відчуй себе SuperSTAR”, яка ексклюзивно представлена в одній з мереж б’юті-магазинів РФ, повідомляє wworld.

Виконавиця залишила в Instagram звернення до шанувальників, запросивши їх на одразу дві презентації з автограф-сесією: 30 листопада до універмагу “Bolshoy” в Єкатеринбурзі і 2 грудня до московського торговельного центру “Афімолл Сіті”. Співачка пообіцяла, що її автограф отримають лише ті, хто розщедритися на недешеву іменну косметику.

Варто зазначити, що аукціонна ціна палетки на офіційному сайті бутіка становить 2261 руб. (близько 960 гривень), а повна вартість без знижки — 2660 руб. (1330 гривень). До набору входять тіні чотирьох відтінків і накладні вії.

Як повідомляв УНІАН, у травні Світлана Лобода народила другу доньку, яку назвала Тільдою. Проте хто батько дитини, досі точно не відомо. Ходять чутки, що співачку пов'язують романтичні стосунки з лідером групи Rammstein Тіллем Ліндеманном.