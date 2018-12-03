"Замовити" зірку: стали відомі гонорари Софії Ротару та Світлани Лободи в новорічну ніч

Виступ Софії Ротару коштує 100 тисяч євро в грудні, а на Новий рік ціна за її концерт набагато вища.

Зовсім скоро у артистів починається гаряча пора. Першими Новий рік відзначать великі компанії. А яке ж свято без артистів? Причому деякі з зірок працюють буквально на знос.

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Незважаючи на недавні проблеми із здоров'ям, Софія Ротару не змінила запланований графік, пише "СтарХит".

«Вона з людей старого гарту, — розповідає директор співачки Сергій Лавров. — Сину якось сказала: «Буду співати, поки тримаюся на ногах!».

У РФ у неї всього один виступ, а велика частина заходів — у Казахстані, де вона проведе і головну ніч. Вартість артистки 100 тисяч євро в звичайні грудневі дати, Новий рік з її піснями коштуватиме дуже дорого — гонорар вдвічі вище».

Послухати «Суперзірку» Світлани Лободи на свято коштуватиме 120 тисяч євро. Правда, якщо хтось з гостей потім захоче запросити цих зірок скласти компанію за столом, відмовляться, навіть за захмарні суми.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що мінімальна вартість виступу Софії Ротару становить 50 тисяч євро.