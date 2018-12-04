Попа, як у Кім, та пишні груди: Каменських похизувалася своїми принадами в Instagram (фото, відео)

Настя Каменських не стомлюється тішити своїх шанувальників відвертими кадрами.

1 грудня у Палаці спорту в Києві пройшла церемонія нагородження головної музичної премії України M1 Music Awards 2018. На ній нагороди отримала й популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK.

Кадрами своїх виступів на M1 Music Awards 2018 артистка похвалилася в Instagram. На опублікованих відео Каменських з'явилася у відвертому вбранні - фіолетовому боді в обліпку, що підкреслює принади співачки, й чорних ботфортах.

Також в InstaStories зірка опублікувала кадр, на якому видно її пишні груди.

Нагадаємо, Настя Каменських на M1 Music Awards 2018 виконала декілька своїх хітів "Ламала", "Попа, як у Кім", "Peligroso" і "Тримай". Дівчина епатувала публіку відвертими танцями.