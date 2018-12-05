Алла Пугачова шокувала мережу новим фото

Пугачова з'явилася на дні народження доньки Філіпа Кіркорова в незвичному вигляді, фани її не впізнали.

Гендиректор «Муз-ТВ» Арман Давлетяров показав спільне селфі зі співачкою Аллою Пугачовою.

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Знімок, зроблений на дні народження доньки Філіпа Кіркорова Алли-Вікторії, Арман опублікував на своїй сторінці в Instagram.

«Алла сама на себе не схожа», «Який жах», «Подумав, що це Укупник», «Це не вона», - пишуть у коментарях.

Фани зазначають, що Пугачова обрала дуже пишну кучеряву перуку, через що стала сама на себе не схожа.

Раніше російський продюсер Андрій Разін опублікував раритетні фото Алли Пугачової з її першим чоловіком.