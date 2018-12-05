этот материал доступен на русском

Алла Пугачова шокувала мережу новим фото

08:24, 05 грудня 2018
Суспільство
12186 0
Примадонну багато хто не впізнав / фото instagram.com/arman_dav

Читайте такожЗ кучерями та вся в білому: Пугачова "завалила" Instagram своїми фото

Знімок, зроблений на дні народження доньки Філіпа Кіркорова Алли-Вікторії, Арман опублікував на своїй сторінці в Instagram.

«Алла сама на себе не схожа», «Який жах», «Подумав, що це Укупник», «Це не вона», - пишуть у коментарях.

Фани зазначають, що Пугачова обрала дуже пишну кучеряву перуку, через що стала сама на себе не схожа.

Раніше російський продюсер Андрій Разін опублікував раритетні фото Алли Пугачової з її першим чоловіком.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #фото#Алла Пугачова