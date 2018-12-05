Лорак з донькою прийшла на сімейне свято російського поп-короля (фото)
08:50, 05 грудня 2018Суспільство
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Ані Лорак привітала доньку свого друга Філіпа Кіркорова з днем народження.
Опальна українська співачка Ані Лорак прийшла зі своєю донькою Софією на день народження Алли-Вікторії – чада Філіпа Кіркорова.
Фото зі свята артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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«Приємно було опинитися на дні народження Алли-Вікторії. Нехай маленька принцеса буде щасливою. Дякую, Філіпе, за чудове свято», - написала Лорак й показала низку знімків із сімейного свята Кіркорова.
Раніше опальна українська співачка Ані Лорак анонсувала своє шоу "Діва" на російському пропагандистському каналі - "Першому".
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