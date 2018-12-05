"Парад трусів": мережу розбурхали принади Насті Каменських (фото)

Багатьом читачам сподобалися відверті кадри Насті Каменських, але дехто вважає їх вульгарними.

Українська співачка Настя Каменських буквально «завалила» Instagram кадрами свого виступу на M1 Music Awards 2018.

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На опублікованих знімках артистка з'явилася у дуже відвертому вбранні, що підкреслює всі принади співачки.

«Голозада співачка року», «Попа, як у Кім», «Українська Бейонсе», «Наряд, звичайно, капець», «Настю, у бордель», «Нехай у стрінгах виходить», «Парад трусів», «Вона – співачка чи порнозірка?», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Настя Каменських на M1 Music Awards 2018 виконала декілька своїх хітів - "Ламала", "Попа, як у Кім", "Peligroso" і "Тримай". Дівчина епатувала публіку відвертими танцями.