"Занадто вульгарна": у мережі рознесли фото Ані Лорак
14:30, 05 грудня 2018Суспільство
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Лорак позує в чорному топі, що підкреслює пишні груди.
Лорак ледь вмістила груди в декольте / instagram.com/anilorak
Опальна українська співачка Ані Лорак, яка живе та працює в Росії, поділилася фото в новому образі.
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Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Лорак позує в чорному топі, що підкреслює пишні груди, блискучих брюках в обліпку з високою талією і в білій шубі. На ногах співачки - масивне взуття.
"Жах!", "Фотку витягли", "Закос під Лободу?", "Ніякої сексуальності", "Черевики важкуваті", "Смаку в Лорак явно немає", "Занадто вульгарна", - пишуть у коментарях.
Раніше опальна українська співачка Ані Лорак анонсувала своє шоу "Діва" на російському пропагандистському каналі - "Першому".
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