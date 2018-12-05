"Занадто вульгарна": у мережі рознесли фото Ані Лорак

Лорак позує в чорному топі, що підкреслює пишні груди.

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка живе та працює в Росії, поділилася фото в новому образі.

Читайте такожЛорак з донькою прийшла на сімейне свято російського поп-короля (фото)

Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Лорак позує в чорному топі, що підкреслює пишні груди, блискучих брюках в обліпку з високою талією і в білій шубі. На ногах співачки - масивне взуття.

"Жах!", "Фотку витягли", "Закос під Лободу?", "Ніякої сексуальності", "Черевики важкуваті", "Смаку в Лорак явно немає", "Занадто вульгарна", - пишуть у коментарях.

Раніше опальна українська співачка Ані Лорак анонсувала своє шоу "Діва" на російському пропагандистському каналі - "Першому".