"Та не народила вона": зірка "Орла і Решки" показала перше фото після пологів

Деякі підписники не вірять, що Тодоренко вже народила.

Зірка тревел-шоу "Орел і Решка", телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка народила первістка, вперше після пологів виставила фото у своєму Instagram.

На знімку ведуча в об'ємному худі, шапці та капелюсі. У підписі до фото Регіна розповідає про улюблену роботу і як вона прийшла до власного шоу. Про новонародженого сина в пості нічого не сказано.

Підписники активно вітають молоду маму з народженням дитини і чекають фото з малюком, проте є і ті, хто не вірить, що співачка вже народила.

"Та не народила вона ще", "Де пост про те, що народила?", "Регіна вже народила? Живота зовсім не видно", "А Регіна взагалі в курсі, що вона народила?", - пишуть у коментарях.

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Зазначимо, що співачка зазвичай намагається приховувати своє особисте життя. Так, про роман Тодоренко з російським співаком Владом Топаловим стало відомо навесні цього року, а вже в липні співак зробив їй пропозицію. Влітку ж з'явилися чутки, що телеведуча вагітна, однак Тодоренко не підтверджувала цю інформацію аж до того моменту, коли кругленький живіт вже стало важко приховувати.

Не поспішала співачка і розповідати про весілля, яке відбулася 25 жовтня, але про яке стало відомо всього кілька днів тому.

Поки ані Топалов, ані Тодоренко нічого не пишуть у соцмережах про новонародженого сина. Однак співак дав коментар пресі, розповівши подробиці про малюка.