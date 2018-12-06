"Та не народила вона": зірка "Орла і Решки" показала перше фото після пологів
Зірка тревел-шоу "Орел і Решка", телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка народила первістка, вперше після пологів виставила фото у своєму Instagram.
На знімку ведуча в об'ємному худі, шапці та капелюсі. У підписі до фото Регіна розповідає про улюблену роботу і як вона прийшла до власного шоу. Про новонародженого сина в пості нічого не сказано.
Хлопці, давайте з вами поговоримо про те, що робить вас щасливими? Для мене, наприклад, щастя – займатися улюбленою роботою. Коли рік тому я вирішила покинути шоу «Орел і решка» заради того, щоб створити власне шоу, думаєте, мені не було страшно? Ще як було! Я не знала, яким воно буде, чи сподобається вам чи ні, а прийдуть гості, і як взагалі зібрати команду, яка буде думати так само, як я. Зараз я можу сказати, що пишаюся тим, що ми робимо. І я готова продовжувати працювати по 12 годин, знаючи, заради чого все це! 💪Я кайфую від того, коли бачу, що виходить, коли читаю відгуки про шоу. Ну а що вам приносить задоволення в житті? Розповідайте в коментарях 😉#регинатодоренко #регинапутешественница🌎🌏🌍
Підписники активно вітають молоду маму з народженням дитини і чекають фото з малюком, проте є і ті, хто не вірить, що співачка вже народила.
"Та не народила вона ще", "Де пост про те, що народила?", "Регіна вже народила? Живота зовсім не видно", "А Регіна взагалі в курсі, що вона народила?", - пишуть у коментарях.
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Зазначимо, що співачка зазвичай намагається приховувати своє особисте життя. Так, про роман Тодоренко з російським співаком Владом Топаловим стало відомо навесні цього року, а вже в липні співак зробив їй пропозицію. Влітку ж з'явилися чутки, що телеведуча вагітна, однак Тодоренко не підтверджувала цю інформацію аж до того моменту, коли кругленький живіт вже стало важко приховувати.
Не поспішала співачка і розповідати про весілля, яке відбулася 25 жовтня, але про яке стало відомо всього кілька днів тому.
Поки ані Топалов, ані Тодоренко нічого не пишуть у соцмережах про новонародженого сина. Однак співак дав коментар пресі, розповівши подробиці про малюка.