Ані Лорак анонсувала виступ на "Інтері" - у мережі розгорілися палкі суперечки (фото)

У коментарях цікавляться, коли Лорак виступить у Києві.

Українська співачка Ані Лорак, яка втекла до Росії, опублікувала в мережі нове фото, під яким вона анонсувала свій виступ на скандальному каналі "Інтер".

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На опублікованому в Instagram знімку артистка з'явилася в блискучому костюмі та чорному короткому топі. Лорак традиційно обрала масивне взуття. Кадр вона супроводила хештегами "скоро", "Інтер".

"А коли концерт у Києві", "Коли вже? На Новий рік?" "Коли концерт в Україні", "Ну, і їдь в свою Україну! Нічого зрадникам робити в нашій країні"," Навіщо вам туди їхати", "Зеберіть її назад до себе", - пишуть у коментарях під фото.

Раніше в Києві помітили українських зірок, які живуть і працюють в Росії. Вони приїхали до столиці, щоб виступити телеканалі "Інтер".