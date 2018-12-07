Оголена Тіна Кароль знялася в новому кліпі (відео)

Тіна Кароль захопила кліпом на нову пісню.

Популярна українська співачка Тіна Кароль презентувала новий кліп на пісню "Сила висоти", в якому вона знялася оголеною у воді.

Ролик, опублікований на офіційному каналі артистки в YouTube, набрав 100 тисяч переглядів.

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"Кліп на пісню Тіни Кароль "Сила висоти" — це еталонне відображення краси жінки. Тіна надихає знімати такі чуттєві, художні, тонкі за змістом роботи. Її сексуальність делікатна, її магнетизм в деталях", – розповів режисер кліпу Хіндрек Маасик.

Музику і слова цієї пісні написав Єгор Солодовніков, автор знаменитого хіта Тіни Кароль "Здатися ти завжди встигнеш".

"Я щаслива знову об'єднати навколо себе найкращих і створити нове життя. Пісні для мене — це моє життя. "Сила висоти" — це пісня про відданість жінки своєму чоловікові, яка покірно оберігає його", – сказала Кароль.

Раніше українська співачка Тіна Кароль захопила шанувальників новими фото, на якому вона постає в легкому світлому вбранні.