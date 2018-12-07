Битва льоду та полум’я: з’явився довгоочікуваний тизер фінального сезону "Гри престолів" (відео)

Прем’єра фінального сезону відбудеться у квітні 2019 року.

Телеканал HBO оприлюднив перший тизер фінального, восьмого сезону культового серіалу «Гра престолів».

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У офіційному тизері під назвою «Камінь дракона» лід і полум'я сходяться у битві на мапі Вестероса.

Прем’єра фінального сезону відбудеться у квітні 2019 року.

"Гра престолів" (англ. Game of Thrones) - американський телесеріал в стилі фентезі, заснований на циклі романів "Пісня льоду і полум'я" Джорджа Мартіна. Знімається під керівництвом Девіда Беніоффа і Дена Вайса для кабельного телеканалу HBO. Прем'єра першого сезону в США відбулася 17 квітня 2011 року. Наразі показано сім сезонів.