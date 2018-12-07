Лобода захопила мережу спокусливим фото

Новий образ Лободи дуже ніжний, зазначають фани.

Епатажна українська співачка Світлана Лобода похвалилася в мережі спокусливим фото.

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Знімок артистка опублікувала в Instagram. На ньому "суперзірка" з'явилася образі спокусниці - волосся Лободи розпущене й ніжними хвилями спадає на груди, які, до речі, оголені в кадрі.

"Хочу до океану", - коротко підписала фото співачка. "Така красива", "Чудова", "Красуня", "Приголомшлива фотографія", - пишуть у коментарях під ним.

Як повідомлялося, в московському клубі ICON відбувся закритий концерт лідера німецької групи Rammstein. Виступ Тілля Ліндеманна відвідала і співачка Світлана Лобода, якій приписують роман із музикантом.