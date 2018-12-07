Зірка "Кавказької полонянки" розповіла про домагання Гайдая

Минуло понад півстоліття відтоді, як вперше на екрани вийшла картина «Кавказька полонянка». Лише нещодавно актриса Наталія Варлей, яка виконала в ній одну з головних ролей, поділилася спогадами про неприємні моменти, які сталися під час зйомок фільму.

У 60-х Наталія Варлей знялася в картині Леоніда Гайдая "Кавказька полонянка", яка принесла їй популярність і любов мільйонів телеглядачів. Донедавна Варлей, якій минулого літа виповнився 71 рік, вважала, краще не ділитися подробицями того, що відбувається на зйомках культового фільму, проте нещодавно зробила виняток.

У світ вийшла вийшла автобіографія актриси під назвою "Канатоходка", де актриса розповіла про стосунки з Гайдаєм, передає StarHit.

Стало відомо, що під час зйомок "Кавказької полонянки" сталася неприємна історія. Після святкування дня народження Олександра Дем'яненка, який виконав у фільмі роль сором'язливого студента Шурика, Леонід Гайдай зголосився проводити Варлей до готелю. Режисер не став заходити до себе в номер, де жив з дружиною Ніною Гребешковою, а ступив слідом за Наталею і намагався зачинити за собою двері, однак актриса чемно попросила його не робити цього.

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"І тут у коридорі пролунав гучний звук квапливих кроків і зупинилася в дверях Ніна Павлівна. Я від збентеження не знайшла нічого розумнішого, ніж заявити: "Ми говоримо про роботу!". Ніна Павлівна мовчки вийшла. Грюкнули двері сусіднього номера. Леонід Іович піднявся з крісла і пішов до виходу, я рушила, щоб зачинити за ним двері. Але Гайдай несподівано сам зачинив їх зсередини, повернувся і спробував мене поцілувати", — розповіла Варлей у своїй книзі.

Незважаючи на старання Гайдая, поцілунку між ним і Наталею не вийшло — актриса відштовхнула його, виставила за двері та зачинилася у номері. Наступного дня робота над фільмом тривала, ніби нічого й не сталося.

Однак незабаром Гайдай повідомив Наталі, що вона не буде озвучувати свою героїню, на що актриса розплакалася, адже раніше претензій до її голосу ні в кого зі знімальної групи не виникало. Режисер почав її втішати, пояснюючи своє рішення тим, що дуже часто артисток-початківців озвучують більш досвідчені. В результаті протягом практичного всього фільму героїня Варлей говорить голосом Надії Румянцевої. Сама Наталя озвучила всього лише кілька реплік.

Незважаючи на всі інциденти, Наталія Варлей з усіма змогла залишитися в теплих дружніх стосунках. Незадовго до смерті Гайдай називав її улюбленою актрисою, а одного разу він зізнався їй у своїй помилці. "Ти знаєш, я досі не можу собі пробачити того, що озвучив тебе Надею! Я пам'ятаю, як ти плакала. Надя — чудова актриса, але вона пробувала скопіювати твої інтонації, і все одно чути, що це — Надя, хоч і молода, але все-таки старша за тебе на 10 років. Це не мало сенсу. Наташо! Ти пробач мені!", — картав себе режисер.