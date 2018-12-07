Тодоренко з новонародженим сином виписалися з пологового будинку (відео)
19:53, 07 грудня 2018Суспільство
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Незважаючи на те, що зірки переважно народжують в «модних» перинатальних центрах, зірка шоу «Орел і решка» вибрала звичайний пологовий будинок.
У пологовому будинку телеведуча значилася під іншим прізвищем / фото instagram.com/reginatodorenko
Кілька днів тому Регіна Тодоренко і Влад Топалов вперше стали батьками — у пари народився син.
Незважаючи на те, що зірки переважно народжують в «модних» перинатальних центрах, зірка шоу «Орел і решка» вибрала звичайний пологовий будинок. Регіна та її чоловік залишили медцентр дуже скромно — не було натовпу родичів, відеокамери, блакитних кульок та інших атрибутів на виписці.
Подружжя вийшли з дверей в супроводі сестри Влада Аліни, Регіна була з малям на руках. Super вдалося сфотографувати Регіну з новонародженим сином.
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