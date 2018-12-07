Тодоренко з новонародженим сином виписалися з пологового будинку (відео)

Незважаючи на те, що зірки переважно народжують в «модних» перинатальних центрах, зірка шоу «Орел і решка» вибрала звичайний пологовий будинок.

Кілька днів тому Регіна Тодоренко і Влад Топалов вперше стали батьками — у пари народився син.

Незважаючи на те, що зірки переважно народжують в «модних» перинатальних центрах, зірка шоу «Орел і решка» вибрала звичайний пологовий будинок. Регіна та її чоловік залишили медцентр дуже скромно — не було натовпу родичів, відеокамери, блакитних кульок та інших атрибутів на виписці.

Подружжя вийшли з дверей в супроводі сестри Влада Аліни, Регіна була з малям на руках. Super вдалося сфотографувати Регіну з новонародженим сином.