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В'ятрович опублікував провокативне фото Йоди у вишиванці і кашкеті з тризубом

02:04, 08 грудня 2018
Суспільство
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Володимир В'ятрович / фото УНІАН

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович опублікував неоднозначний і провокативний пост у своєму Facebook.

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Так, він помістив на своїй сторінці зображення героя світу "Зоряних війн" майстра Йоди, вдягненого у вишиванку та з кашкетом із зображенням гербу України. Також внизу написано: "Гойдатиме вітер ноги твої москаль якщо ти".

При цьому свій "шедевр" він оформив не менш своєрідним підписом.

"Істину знає Йода провідник", - написав В'ятрович.

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Теги: #провокації#Володимир В'ятрович