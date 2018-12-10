Настя Каменських вразила мережу глибоким декольте й новою зачіскою (фото)

Настя Каменських любить експериментувати зі своїми образами, цього разу вона приємно здивувала шанувальників.

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, під час шоу "Х-фактор", в якому вона бере участь як тренер, продемонструвала сексуальний образ.

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Так, артистка втратила свої кучері та постала з подовженим каре. Користувачі пишуть, що, швидше за все, Каменських приміряла перуку.

Крім того, співачка обрала для ефіру сукню з глибоким декольте, яке підкреслило пишні груди співачки.

Раніше українська співачка Настя Каменських (NK) розмістила в Instagram відео виконання треку, присвяченого її дописникам в цій соціальній мережі, кількість яких досягла 3 млн.