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Настя Каменських вразила мережу глибоким декольте й новою зачіскою (фото)

11:40, 10 грудня 2018
Суспільство
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Каменських розбурхала мережу своїми формами / фото instagram.com/kamenskux

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, під час шоу "Х-фактор", в якому вона бере участь як тренер, продемонструвала сексуальний образ.

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Так, артистка втратила свої кучері та постала з подовженим каре. Користувачі пишуть, що, швидше за все, Каменських приміряла перуку.

Крім того, співачка обрала для ефіру сукню з глибоким декольте, яке підкреслило пишні груди співачки.

#xfactor

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Раніше українська співачка Настя Каменських (NK) розмістила в Instagram відео виконання треку, присвяченого її дописникам в цій соціальній мережі, кількість яких досягла 3 млн.

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Теги: #фото#Настя Каменських